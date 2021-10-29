مبدع الأبطال الخارقين في مزاد أغلفة كتب

المصدر: رويترز

طرحت في مزاد إلكتروني، أول من أمس، عشرة أعمال فنية تعرض ستان لي، مبدع شخصيات الأبطال الخارقين لعالم مارفل، على أغلفة كتبه المصورة، موقعة من المؤلف الراحل، وسيحصل الفائزون في المزاد، على النسخ الأصلية، والنسخ الرقمية للوحات. وبدأ فنان البوب، روب برايور، العمل مع الرجل الذي يقف وراء شخصيات سبايدر-مان وأيرون‭ ‬مان وبلاك بانثر، في عام 2017، على «مجموعة الإرث: صور لستان لي»، حيث يصوره مثل شخصياته الشهيرة.

وأنتج برايور، البارع في استخدام كلتا يديه، 95 لوحة كبيرة على القماش، تصور لي، الذي ظهر أيضاً بشكل عابر في معالجات سينمائية لكتبه، على أغلفة من سلسلة قصص مارفل، وما يعرف بالعصر الذهبي للقصص المصورة.

ووقع لي، الذي توفي في عام 2018، عن عمر يناهز 95 عاماً، على كل عمل من هذه الأعمال.