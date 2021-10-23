الصين تترقب "لا نينا" وشتاء أكثر برودة

المصدر: د ب أ

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن الصين تترقب ظاهرة "لا نينا" تتراوح بين ضعيفة ومتوسطة هذا الشتاء، في الوقت الذي تكافح في البلاد في مواجهة النقص في مصادر الطاقة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المركز الوطني للأرصاد توقعاته بأن الصين ستدخل في ظاهرة "لا نينا" خلال الشهر الجاري، بسبب التراجع المستمر في درجات حرارة المياه بمنطقة وسط شرق المحيط الهادئ، الاستوائية.

وظاهرة "لا نينا" هي الظهير البارد لظاهرة "النينو" التي تدفئ مياه المحيط الهادئ، ويشكل كلاهما ظاهرة التذبذب المناخي الجنوبي المعروفة باسم "إنسو".

وبحسب التقرير الذي أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، يتوقع أن تتسبب "لا نينا" انفجارات هوائية شديدة البرودة على نحو متكرر خلال ذروة فصل الشتاء.

وهناك فرص متزايدة أيضا إلى تراجع في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي في مناطق وسط شرق البلاد.