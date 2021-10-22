بيع رفات ديناصور في مزاد بأكثر من 7.5 ملايين دولار

المصدر: رويترز

اشترى جامع مقتنيات أمريكي، لم يتم الكشف عن اسمه، رفات "بيغ جون"، وهو أكبر ديناصور من فصيلة الديناصورات ثلاثية القرون يكتشفه علماء الحفريات على الإطلاق، بمبلغ 6.65 ملايين يورو (7.74 ملايين دولار) في مزاد بباريس أمس.

وقبل أكثر من 66 مليون سنة، كان "بيغ جون" يعيش في الأرض في المكان الذي تقع فيه ولاية ساوث داكوتا الآن، وأُطلق عليه اسم صاحب الأرض التي عُثر فيها على عظامه.

وقال جوان ريفرز، ممثل المشتري: "يستحوذ عليه جامع مقتنيات أمريكي، وهو سعيد للغاية بفكرة ضم قطعة مثل هذه لمقتنياته".

وعُثر على أول قطعة من الهيكل العظمي الضخم في عام 2014، وهذا الديناصور شديد الضخامة، إذ يبلغ طول الجمجمة وحدها 2.62 متر، ويصل عرضها إلى مترين.

وبحلول 2015، كان العلماء اكتشفوا، بمهارة فائقة، 60 في المئة من الهيكل العظمي، تشتمل على أكثر من 200 قطعة تم تجميعها معاً بصعوبة بالغة في إيطاليا، استعداداً لمزاد باريس.

ويظهر بالجمجمة أثر إصابة، قال باحثون إنها من المحتمل أن تكون نتيجة ضربة من الخلف سددها له ديناصور آخر.