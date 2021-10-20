غرف خاصة للبكاء في مدريد

المصدر: البيان

ظهرت في أحد شوارع مدينة مدريد الإسبانية شقة تحتوي على غرف خاصة للبكاء، حيث يهدف المشروع إلى مساعدة الناس للتخلص من الضغوط الاجتماعية اليومية، ويشجع على كبح الكآبة والضغوطات النفسية وطلب المساعدة.

وذكر موقع أمريكي متخصص بأخبار التسلية أن غرف البكاء تم إعدادها لأن البكاء في الأماكن العامة في إسبانيا يعتبر ممنوعا، ما جعل البعض يفكر بفتح مشاريع تحتوي على غرف بكاء خاصة للتخفيف عن الناس ومعالجة مشاكل الصحة النفسية.

وبحسب المعلومات، فإن اللافتات المعلقة على الغرفة المذكورة تدعو إلى "الدخول والبكاء"، في حين كُتب على إحداها "أنا أيضاً أعاني من القلق"، لمساعدة الأشخاص على إطلاق العنان لحزنهم وبكائهم.

كما يوجد في تلك الغرفة هواتف وقائمة بأسماء أطباء نفسانيين، يمكن للأشخاص الموجودين في الغرفة الاتّصال بهم والحديث معهم إذا شعروا بالكآبة والإحباط.