طائر بقويقة مهاجر يواجه صعوبات مضنية خلال محاولة العودة إلى موطنه

المصدر: د ب أ

يبذل طائر بقويقة مهاجر جهدا مضنيا للطيران من ألاسكا إلى نيوزيلندا، في محاولة ثانية للعودة إلى الوطن.

وكان البقويقة البالغ انطلق في محاولته الأولى من مسطحات المد والجزر في دلتا يوكون-كوسكوكويم بألاسكا يوم 11 سبتمبر. ومع ذلك، اضطر للعودة إلى ألاسكا بسبب الرياح القوية، ليصل إليها مجددا بعد 57 ساعة من الطيران المستمر.

وقال فيل باتلي، الأستاذ المساعد في علم الحيوان بجامعة ماسي، إن الطائر غادر ألاسكا مرة أخرى يوم 24 سبتمبر وأحرز تقدما جيدا في البداية، لكنه واجه رياحا قوية مرة أخرى عندما اقترب من الطرف الجنوبي لكاليدونيا الجديدة.

وقال باتلي: "اعتقدت أنه قد يواصل الرحلة إلى أستراليا، لكن بدلا من ذلك حلق ناحية الشمال الغربي بطول الجزيرة، وعبر من الوسط ليذهب إلى المكان الذي يوجد به الآن، بشكل دقيق".

كان الطائر هبط أيضا في كاليدونيا الجديدة العام الماضي، حيث أمضى 38 يوما هناك قبل أن يصل في النهاية إلى نيوزيلندا.

وقال باتلي: "من الواضح أنه يعرف هذا المكان ويحبه".

والطائر الآن في كاليدونيا الجديدة، منذ 18 يوما.

وقال باتلي: "لذلك قد يمر بعض الوقت قبل أن ينطلق مرة أخرى".

أما طيور البقويقة الأخرى التي غادرت يوكون في الوقت نفسه الذي بدأ فيه هذا الطائر رحلته، فقد وصلت إلى نيوزيلندا، على الرغم من أن بعضها اضطر إلى التوقف في أستراليا أولا بسبب العواصف.

وتعد هجرة طيور البقويقة التي تبلغ مسافتها 11 ألف كيلومتر بلا توقف، واحدة من أطول رحلات الهجرة في عالم الطيور.