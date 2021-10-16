مراهق يتجول ببندقية يثير الهلع في ألمانيا

المصدر: رويترز

تسبب مراهق في إطلاق عملية أمنية واسعة النطاق في ألمانيا بعدما ظن صاحب مطعم أن البندقية اللعبة التي يحملها سلاحا حقيقيا.

وأبلغ شاهد الشرطة أنه رأى فتى يبلغ من العمر 15 عاما يرتدي زيا مموها ويحمل بندقية على ما يبدو ويتجول في بلدة ليندو بجنوب ألمانيا.

وقال ضابط من شرطة ليندو لصحيفة لينداور تسايتونج "بالطبع كان علينا الذهاب على الفور". وذكرت تقارير إعلامية أن عدة سيارات دورية وعددا من رجال الشرطة الاتحادية هرعوا لإيقاف الفتى.

وذكرت وكالة الأنباء النمساوية أنه تبين أن الفتى، الذي لم يذكر اسمه، لم يكن يحمل سلاحا حقيقيا وإنما لعبة من قطع المكعبات.