يقود سيارته لمسافة كيلومترين فاقداً للوعي ثم يموت!!

المصدر: د ب أ

فقد رجل يبلغ من العمر 57 عاما وعيه لمسافة كيلومترين خلال قيادته لسيارته في منطقة شفابن بولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا ثم توفي.

وذكرت الشرطة اليوم الجمعة أن قائد السيارة خرج عن الطريق بالقرب من بلدة إليرتيسن عند مدخل الطريق السريع رقم 7.

ومرت السيارة عبر العديد من المروج وحقول الذرة قبل أن تصطدم أخيرا بأشجار.

وبادر أحد الشهود لإسعاف الرجل لكنه لم يكن ممكنا مخاطبته، وتوفي الرجل بعد وقت قصير في المستشفى.

وانهار السائق وفقد الوعي على عجلة القيادة بسبب مرضه.