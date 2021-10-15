المركبة "شنتشو -13" تتجه غداً إلى محطة الفضاء الصينية

المصدر: البيان

يقوم رواد الفضاء الصينيون تشاي تشي قانغ ووانغ يا بينغ ويه قوانغ فو، غدا السبت، بمهمة الرحلة الفضائية (شنتشو-13)، وسيتولى تشاي قيادة المجموعة، حسبما أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية في مؤتمر صحفي أمس الخميس.

وستعطي رائدة الفضاء الصينية وانغ يا بينغ، درسا أثناء وجودها في المدار، حسبما أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية.

وستكون هذه هي ثاني مرة تقدم فيها رائدة الفضاء محاضرة عن طريق البث الحي في الفضاء، وفقا لما قال نائب مدير وكالة الفضاء المأهول الصينية لين شي تشيانغ، في مؤتمر صحفي قبل إطلاق (شنتشو-13)، المقرر في الساعة 12:23 صباحا (بتوقيت بكين) يوم 16 أكتوبر.

وحصلت وانغ على لقب "أول معلم فضاء صيني" بعد إعطاء محاضرة علمية نقلها التلفزيون لأكثر من 60 مليون من أطفال المدارس خلال مهمة شنتشو-10 الفضائية في يونيو 2013.