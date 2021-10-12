دجاجة الماء الأرجوانية.. أجمل طائر مائي في العالم

المصدر: البيان

قام مصورون هواة بمدينة كونمينغ من مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين مؤخرا بالتقاط صور لأسراب من طيور دجاجة الماء الأرجوانية ببحيرة ديانتشي.

ويتميز هذا الطائر بريشه البنفسجي وبريقه المعدني تحت ضوء الشمس، ويعتبره البعض أجمل طائر مائي في العالم.

وتعيش دجاجة الماء الأرجوانية في عدة مناطق حول العالم بينها الصين، وذلك في مقاطعات يوننان وقوانغشي وفوجيان.

في ديسمبر 2018 ويناير 2021، تم اكتشاف آثار لدجاجة الماء الأرجوانية في أراضي دونغ داخه الرطبة من بحيرة ديانتشي في مدينة كونمينغ، لكن وبعد متابعة مستمرة، اتضح بأن هذه الآثار تعود إلى طائر وحيد وليس سربا، بحسب صحيفة الشعب الصينية.

ووفقا للمصور وي مينغ من معهد كونمينغ لبحوث الطيور، فقد لوحظت 16 دجاجة مائية أرجوانية في صباح يوم 10 أكتوبر ببحيرة ديانتشي، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف سرب من الدجاج المائي الأرجواني في كونمينغ.

وفي السنوات الأخيرة، قامت مدينة كونمينغ بتعزيز تدابير حماية البيئية في بحيرة ديانتشي، واستعادة نظامها البيئي تدريجيا، وأصبحت الأراضي الرطبة المحيطة بالبحيرة وجهة للعديد من أنواع الطيور المهاجرة.