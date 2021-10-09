يبني بيتاً دواراً.. حتى يُجنب زوجته الشعور بالملل

المصدر: رويترز

أراد أن يسعد زوجته التي تمنت أن ترى مشاهد متعددة من البيت تجنبا للملل، فبنى لها بيتا دوّارا يجعلها ترى شروق الشمس في لحظة والمارة العابرين في اللحظة التالية.

وأمام المنزل الجديد الذي شد أنظار الزائرين قال البوسني فوجين كوسيتش (72 عاما) لرويترز "كانت كثيرا ما تعيد تجديد بيتنا حبا في التغيير، فقلت: سأبني لك بيتا دوارا تُلفينه كيفما شئتِ".

وفي سهل خصيب بشمال البوسنة قرب بلدة سرباتس، يدور المنزل حول محور قطره سبعة أمتار صممه كوسيتش بنفسه. ويتغير المشهد في لحظات بين حقول الذرة والأراضي الزراعية وبين الغابات والنهر.. كل هذا بالسرعة المطلوبة.

قال الزوج "المنزل يمكن أن يلف دائرة كاملة على مدى 24 ساعة في أبطأ سرعاته، في حين يكمل الدورة في 22 ثانية في أسرع لفة".

ولم ترغب زوجته في التعليق على البيت الجديد.

استغرق بناء البيت ست سنوات، باستبعاد فترة مكث فيها الرجل بالمستشفى لعلاج مشكلة في القلب.