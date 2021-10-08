دراسة تكشف معلومة مغلوطة عن سطح القمر

المصدر: رويترز

كشف مقال بمجلة «ساينس» أن عمر بقايا حمم متجمدة جلبتها مهمة صينية من القمر يقل بمليار سنة عن نظيراتها التي جلبتها بعثات أخرى منذ عقود، ما يعني أن حرارة سطح القمر هدأت في وقت متأخر أكثر مما كان يُعتقد.

وكان عمر العينات التي جلبتها البعثات الأمريكية والسوفيتية أكثر من 2.9 مليار سنة.

لكن عمر العينات التي جلبتها مهمة شانجي-5 الصينية في أواخر العام الماضي نحو 1.96 مليار سنة، ما يعني استمرار النشاط البركاني فترة أطول مما كان يُعتقد في السابق.

وكان المسبار الصيني غير المأهول هبط في ديسمبر الماضي على جزء لم يتم استكشافه من قبل في سهل كبير من الحمم البركانية يطلَق عليه «محيطات العواصف».

وفي وقت لاحق، تم جلب نحو 1731 غراماً من العينات إلى الأرض.

وكان أحد الأهداف الرئيسة لـ«شانجي-5»، التي سميت باسم إلهة القمر عند الصينيين، هو معرفة المدة التي ظل فيها القمر نشيطاً بركانياً.

وجعلت المهمة الصين ثالث دولة في العالم تحصل على عينات من القمر بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق.

وتسعى الصين لإطلاق مهمتي «شانجي-6 وشانجي-7» غير المأهولتين أيضاً للقمر، في السنوات الخمس المقبلة لاستكشاف قطبه الجنوبي.