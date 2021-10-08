الكرملين يهنئ صحفياً ينتقده بجائزة نوبل للسلام

المصدر: رويترز

هنأ الكرملين اليوم الجمعة الصحفي دميتري موراتوف بفوزه بجائزة نوبل للسلام، على الرغم من أن صحيفته نوفايا جازيتا كثيرا ما تنتقد السلطات الروسية.

وفاز موراتوف والصحفية الفلبينية ماريا ريسا بجائزة نوبل للسلام لهذا العام والتي احتفت بالحق في حرية التعبير وهو ما قالت عنه اللجنة المانحة للجائزة إنه معرض للتهديد في أنحاء العالم.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "يمكننا أن نهنئ دميتري موراتوف".

وأضاف "إنه يعمل باستمرار وفقا لمُثُله العليا، وهو مخلص لها، وهو موهوب وشجاع".