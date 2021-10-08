إعانة بـ 250 يورو شهرياً لشباب إسبانيا لمغادرة منازل أهاليهم

المصدر: البيان

اقترح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز منح الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، مساعدة شهرية تمكنهم من الاستقلال في حياتهم ومغادرة منزل أهلهم.

وسيتم منح الإعانة البالغة 250 يورو شهرياً لمدة تصل إلى عامين وهي جزء من حزمة أوسع من المساعدات المخصصة للإسكان.

وتحضر الحكومة الإسباني قانوناً جديداً من شأنه أن يضع سقفاً لرفع إيجارات العقارات، لا سيما في المناطق التي ارتفعت فيها الإيجارات في السنوات الأخيرة مثل مدريد وبرشلونة، حيث ارتفعت الإيجارات بينما انخفض الدخل بأكثر من 7٪ في عام واحد فقط بسبب جائحة كوفيد-19.

ويغادر الشباب الإسبان منزل العائلة في سن الثلاثين تقريباً؛ أي مع تأخر أربع سنوات بالقياس إلى متوسط السن في دول الاتحاد الأوروبي، كما تبلغ نسبة بطالة الشباب في إسبانيا حوالي 33٪، وفق "مونت كارلو".

وسيتم من خلال القانون الجديد تقديم حوافز ضريبية أكبر لأصحاب العقارات الصغيرة لتقليل إيجاراتهم، في حين سيتم رفع الضرائب العقارية على العقارات الفارغة وسيتعين تخصيص 30٪ من جميع المنازل الجديدة للإسكان الاجتماعي.