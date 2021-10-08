بدلاً من إغلاقه.. فيضان يزيد الإقبال على مطعم تايلاندي

المصدر: رويترز

تسببت موجة فيضانات في زيادة الإقبال على مطعم تايلاندي بدلاً من إغلاقه.

وظنت تيتبورن جوتيمانون أن مطعمها، الواقع على ضفة نهر تشاو فرايا في تايلاند، سيغلق أبوابه للأبد، بسبب موجة فيضانات زادت المشكلات التي يواجهها المطعم بالفعل بسبب جائحة كوفيد-19.

لكن المد المرتفع في النهر هذا الأسبوع أصبح على غير المتوقع نعمة لا نقمة.

فبدلاً من أن يغلق المطعم بسبب المياه، ذاع صيته في أنحاء تايلاند، إذ ظل مفتوحاً للزبائن الذين بدا عليهم الاستمتاع بتناول الطعام وسيقانهم في الماء بينما يقفون ويضحكون كلما تسبب قارب يمر في إرسال أمواج صغيرة صوبهم.

وقالت تيتبورن، التي تدير مقهى ومطعم تشاو فرايا أنتيك في نونتابوري شمالي بانكوك: «الزبائن يحبون الأمواج جداً... ما ظننت أنه سيكون محنة تحول إلى منحة وما حسبته أزمة صار فرصة».

وانتشرت كالنار في الهشيم مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي للزبائن وهم جالسون على المقاعد وسط الماء ويأكلون ويستمتعون ويحاولون تحاشي الأمواج التي تدفعها القوارب تجاههم.

وشهد نحو 30 إقليماً في شمال ووسط البلاد فيضانات في الأسابيع القليلة الماضية، ما رفع مستوى المياه في النهر الشهير الذي يتدفق عبر بانكوك.