شجار في فصل دراسي ينتهي بإطلاق نار

المصدر: رويترز

أعلنت الشرطة الأمريكية القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاماً فيما يتعلق بحادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية في تكساس أسفر عن إصابة أربعة بعد شجار نشب في فصل دراسي صباح اليوم.

وقالت الشرطة إن المشتبه به، الذي فر من مدرسة تيمبرفيو الثانوية في أرلنجتون، جرى اعتقاله بعد مطاردة قصيرة، وستوجَّه إليه ثلاثة اتهامات بالاعتداء الشديد بسلاح مميت.

وقالت الشرطة إن اثنين على الأقل من المصابين الأربعة أصيبا بأعيرة نارية ولا يزال أحدهما في حالة حرجة.

وقال كيفن كولبي، مساعد قائد شرطة أرلنغتون، للصحفيين: «ما نعتقد أنه حدث مبدئياً هو أن هناك شجاراً بين طالب وشخص آخر في الفصل، وتم استخدام بندقية وهناك أربعة ضحايا».

وأفادت الشرطة أن عملاء من المكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية وصلوا أيضاً إلى موقع الحادث.

وتقع أرلنغتون في منتصف الطريق بين دالاس وفورت وورث.

وحتى الآن هذا العام، وقع ما لا يقل عن 101 حادث إطلاق نار في مدرسة أمريكية، ما أدى إلى مقتل 21 شخصاً وإصابة 56 آخرين.