العثور على جثة المشتبه بتورطه في انفجار غوتنبرغ في السويد

المصدر: د ب أ

عثرت الشرطة على جثة شخص يشتبه بتورطه في انفجار خطر وقع في مدينة غوتنبرغ السويدية قبل نحو أسبوع.

وقال مكتب المدعي العام إنه تم العثور على جثة رجل، في مسطح مائي، بوسط ثاني أكبر مدينة في البلاد، صباح اليوم، وتم بالفعل التعرف إلى هويته.

وكان عدد من الأشخاص قد أصيبوا بجروح بالغة إثر انفجار كبير في المدينة السويدية.

وذكرت الشرطة، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء من الأسبوع الماضي، أن الانفجار وقع في مبنى سكني بحي أنيدال وأسفر عن حريق.

وذكرت محطة «سي في تي» الإذاعية ووسائل إعلام سويدية أخرى أنه تم نقل 23 شخصاً إلى المستشفى.

وبحسب التقارير، فإن معظم الإصابات طفيفة، ولكن يعاني البعض إصابات بالغة.