فوز ثلاثة علماء بجائزة نوبل للفيزياء عن إسهامهم في فهم تغير المناخ

المصدر: رويترز

فاز ثلاثة علماء، هم الأمريكي الياباني المولد سيوكورو مانابي والألماني كلاوس هاسلمان والإيطالي جورجو باريسي بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2021 اليوم الثلاثاء لإسهامهم في فهم الأنظمة الفيزيائية المعقدة مثل تغير المناخ على كوكب الأرض.

ويذهب نصف الجائزة التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين كرونة سويدية (1.15 مليون دولار) مناصفة إلى مانابي (90 عاما) وهاسلمان عن نموذج وضعاه للمناخ على الأرض وتنبؤهما بارتفاع درجات حرارة العالم استنادا لأسس يعول عليها.

ويذهب النصف الآخر إلى باريسي لاكتشافه "قواعد خفية" وراء تحركات تبدو عشوائية للغازات والسوائل.

وقالت الأكاديمية السويدية للعلوم في بيان "تتسم النظم المعقدة بالعشوائية وانعدام الترتيب ويصعب فهمها... وجائزة هذا العام تعترف بفضل الأساليب الجديدة في وصف هذه النظم والتنبؤ بسلوكها في الأجل الطويل".

ويعمل مانابي الآن بجامعة برينستون بالولايات المتحدة، وهاسلمان في معهد ماكس بلانك للأرصاد الجوية في هامبورج بألمانيا، وباريسي في جامعة سابيينسا في روما.

وجائزة الفيزياء هي ثاني جائزة نوبل تقدم هذا الأسبوع بعد فوز العالمين الأمريكيين ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان بجائزة نوبل للطب عن اكتشافاتهما في مجال مستقبلات الحرارة واللمس في الجلد.

تأسست جوائز نوبل للإنجازات في العلوم والأدب والسلام ويتم تمويلها بموجب وصية رجل الأعمال السويدي ألفريد نوبل مخترع الديناميت، وهي تمنح للفائزين منذ 1901 باستثناءات قليلة عطلت منحها منها الحربان العالميتان.

ومثلما حدث في العام الماضي لن يقام حفل لتوزيع الجوائز في ستوكهولم بسبب جائحة كوفيد-19. وسيتلقى الفائزون جوائزهم في بلادهم.

وسيتوالى خلال الأيام المقبلة منح جوائز نوبل في الكيمياء والآداب والسلام والاقتصاد.

وعادة ما تحتل جائزة نوبل للفيزياء مركز الصدارة بين جوائز نوبل إذ تُمنح لمن حققوا إنجازات ضخمة في فهمنا للكون. ومن بين الفائزين السابقين بهذه الجائزة ألبرت أينشتاين والزوجان بيير وماري كوري.

وفي العام الماضي فاز العلماء البريطاني رودجر بنروز والألماني راينهارد جنزيل والأمريكية أندريا جيز بجائزة نوبل للفيزياء عن اكتشافاتهم بشأن واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية غرابة وهي الثقوب السوداء.