بيع طير جارح في سوريا بأكثر من 50 مليون ليرة

المصدر: البيان

بيع طير من نوع "الشاهين الفارسي" بـ 51 مليون ليرة سورية (نحو 16 ألف دولار)في إحدى قرى الحسكة السورية، محطما أرقاما قياسية في أسعار الطيور البرية الجارحة.

وذكر موقع "روسيا اليوم" أن ذلك السعر، الذي بيع به الطير في قرية "الدوزك" بريف الحسكة، يأتي بعد يومين على بيع طير من نوع "الشاهين البحري" بـ 30 مليون ليرة.

وتباع الطيور في مزادات علنية، وتحقق أرباحا ضخمة.

ويخرج الصيادون ضمن مجموعات نحو مناطق في البادية السورية "بانتظار مرور الطيور الحرة خلال موسم هجرتها من الشمال إلى الجنوب في هذه الفترة من السنة، وبالعكس مع بداية فصل الربيع".

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبر بيع الطير، ووجهت المباركات للبائع والشاري، في تلك الصفقة الضخمة.