سيارات تتحرك داخل نفق منجز يدوياً على ارتفاع 1700 متر.. فيديو

المصدر: البيان

تعتبر الأنفاق واحدة من الوسائل المعتمد عليها منذ زمن طويل، سواء في الحياة المدنية أو حتى في الحروب، وفي أغلب الأحوال يكون الهدف منها هو الانتقال من منطقة إلى أخرى عبر طريق مختصر.

ويمكن للأنفاق أن تساهم في تقصير المسافات التي يقطعها المسافرون من نقطة إلى أخرى، خاصة إذا كان الفاصل بينها مانع مائي أو جبلي.

ويظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "بيوتيفل تشاينا" على "تويتر" جانبا من نفق طوله نحو 1250 مترا يخترق أحد الجبال في الصين.

ويرصد الفيديو لحظات عبور السيارات داخل النفق المنحدر، الذي يخترق قلب الجبل على ارتفاع نحو 1700 متر من سطح الأرض، ليربط قرية صينية معزولة بالعالم الخارجي.

ويقع النفق في إحدى قرى محافظة هينان الصينية، وتم حفره من قبل السكان المحليين ليربط القرية بباقي المناطق الأخرى عبر جبال تايهانغ، التي يمر خلالها.

سيارات تتحرك داخل نفق منجز يدوياً على ارتفاع 1700 متر.. فيديوhttps://t.co/Yjp3rJB1wV#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Ryg05KyD9i — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 30, 2021