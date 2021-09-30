أكثر من مليوني تلميذ في أمريكا يدخنون السجائر الإلكترونية

المصدر: رويترز

أظهرت بيانات من مسح أجري هذا العام وحللها مسؤولون في قطاع الصحة أن ما يقدر بنحو 2.06 مليون تلميذ وطالب أمريكي في المدارس الإعدادية والثانوية يستعملون السجائر الإلكترونية.

ونشرت البيانات، اليوم، في إطار التقرير الأسبوعي للإصابة بالأمراض والوفيات الذي تصدره المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأظهرت البيانات أن استخدام ذلك النوع من السجائر الذي قد يؤدي إلى إدمان النيكوتين ربما تراجع بين الطلبة والتلاميذ عن عام 2020 الذي كان العدد فيه نحو 3.6 ملايين طالب.

لكن الباحثين حذروا من أن التقديرات في الدراسة الحالية، التي استندت إلى مسوح أغلبها عبر الإنترنت، لا يمكن أن تقارن بنتائج من مسوح السنوات السابقة، وجمعت بياناتها من الفصول مباشرة.

وتتنامى المخاوف في مجال الصحة العامة من تنامي استخدام الأطفال والمراهقين للسجائر الإلكترونية، ويقول مصنعوها إنها تساعد المدخنين على الإقلاع عن تلك العادة.