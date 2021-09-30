تلميذ يطلق النار على زميله بمدرسة في أمريكا

المصدر: رويترز

أعلنت الشرطة الأمريكية أن صبياً يرقد في حالة حرجة بعد أن أطلق صبي آخر النار عليه في مدرسة ابتدائية في ممفيس بولاية تينيسي في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الصبي المتهم بإطلاق النار سلَّم نفسه لاحقاً إلى الشرطة.

وقالت إدارة شرطة ممفيس، في بيان، إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أخرى وتم إخلاء المدرسة.

كانت الشرطة قد ذكرت، في وقت سابق، أنها تبحث عن «حدث مشتبه به».

وأفادت تقارير لوسائل إعلام محلية أن الصبي فر من مكان الحادث، لكنه سلَّم نفسه لاحقاً إلى الشرطة حيث تم التحفظ عليه.

وقالت الشرطة إنه تم الإبلاغ عن وقوع إطلاق نار في المدرسة الواقعة جنوبي ممفيس نحو الساعة 9.15 صباحاً، وتم نقل الطالب المصاب إلى مستشفى محلي.