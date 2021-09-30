السعودية ترفع الطاقة الاستيعابية بالحرم المكي إلى 100 ألف معتمر

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الخميس رفع الطاقة الاستيعابية بالحرم المكي الشريف إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ يومياً، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأفادت وزارة الحج والعمرة في بيان صحفي اليوم بأن ذلك تم بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرة إلى إمكانية الحجز عبر تطبيق "توكلنا"، إضافة إلى تطبيق "اعتمرنا".

وأعلنت أنها سمحت لمن تجاوزت أعمارهم 70 عاما بأداء العمرة، شريطة أن يكونوا حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.