طفلة في الرابعة تعتني بشقيقتيها الصغراوين لأيام عدة بعد وفاة والدهن

المصدر: د ب أ

اعتنت طفلة ألمانية تبلغ من العمر أربعة أعوام بشقيقتيها الأصغر منها لأكثر من 3 أيام في الوقت الذي كان والدهم فيه جثة هامدة بعد وفاته داخل المنزل، حسبما أفادت الشرطة في بلدة بورغهاوزن جنوبي ألمانيا أمس الثلاثاء.

وقالت الشرطة إن الأب (35 عاما) توفي لأسباب طبيعية في الساعات الأولى من يوم 14 سبتمبر. واعتقدت بناته، اللائي تبلغ أعمارهن 4 و 3 وعامين، أنه كان نائما طوال تلك الفترة.

وبحسب صحيفة "باساور نيو برس"، فإن عمتهن لم تكتشف الوضع إلا في 17 سبتمبر، حيث كانت الفتاة الكبرى تقدم لأختيها الأخريين الطعام والشراب. وهم حاليا في رعاية العمة.