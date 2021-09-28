السعودية.. القصاص بجانٍ قتل سعودياً بإطلاق النار عليه بالجوف

المصدر: واس

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الجوف أقدم على قتل سعودياً وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.

وتفصبلاً، أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الجوف جاء فيه:

"أقدم،ناجي بن مبارك بن حميد الشراري، "سعودي الجنسية"على قتل، عواد بن سليم بن سعد الشراري، "سعودي الجنسية"، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة ، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصرين من الورثة ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة بإنفاذه، وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم الثلاثاء بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف".

