سجن خادمة أعدت الشاي بماء جلبته من المرحاض

المصدر: د ب أ

قررت محكمة في سنغافورة سجن خادمة من الفلبين، لمدة شهر، بعد أن اعترفت بارتكاب جرائم تضمنت ملء إبريق الشرب الخاص بالأسرة التي تعمل لديها، بماء من المرحاض.

كما اتُهمت الخادمة، جوزار روز ماجتانونج، /32 عاما/ بالبصق في مياه الشرب، واستخدام مستحضرات تجميل خاصة بربة العمل، تبلغ قيمتها مئات الدولارات.

واكتشفت الأسرة التي كانت تعمل لديها المتهمة، حوادث السرقة بعد أن قامت بتركيب نظام مراقبة بواسطة دائرة تلفزيونية مغلقة، بحسب تقرير محكمة ورد في صحيفة "توداي" السنغافورية. واعترفت الخادمة بباقي الجرائم الأخرى بعد أن تم تهديدها بطردها من العمل.

وأظهرت كاميرات المراقبة أن المتهمة كانت تقوم بالبصق في إبريق ماء الشرب، قبل أن تشرب الأسرة منه.

من ناحية أخرى، قال فريق الدفاع عن المتهمة إنها تعرضت لسوء المعاملة، التي تضمنت مصادرة هاتفها وسوء إطعامهما، بالإضافة إلى تأخر رب العمل في سداد شهرين من أجرها.

وقال القاضي نج بينج هونج للمتهمة: "في حال كان لديك أي شكاوى، هناك قنوات مشروعة لك (لعرضها)، ولكن ليس من الصواب أن تقومي بذلك بالطريقة التي فعلتها".