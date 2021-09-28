فسيفساء ضخمة لـ "ميركل" من الحبوب.. فيديو

المصدر: البيان

صنع الفنان ألكينت بوجيغو من كوسوفو فسيفساء تصور المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، أنغيلا ميركل.

الفسيفساء مصنوعة من عدة أنواع من البذور.

يريد بوجيغو عبر هذا العمل القول إن ميركل "نموذج لكل نساء العالم"، وهو يثني على الدعم الذي قدمته لبلده، كوسوفو، الذي أعلن استقلاله في العام 2008.

وأنجز بوجيغو هذا العمل، أول أمس الأحد، في الوقت الذي كان الألمان يختارون خليفة لمستشارتهم، فيما تشير التقديرات الأولية إلى تقدّم الاشتراكيين الديمقراطيين بقيادة أولاف شولتس على المحافظين بقيادة ميركل.

يذكر ميركل عينت العام 2005، بعد الانتخابات الاتحادية في منصب مستشارة لألمانيا على رأس الائتلاف الكبير المكون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الحزب الشقيق البافاري، الاتحاد المسيحي الاجتماعي والحزب الديمقراطي الاجتماعي. وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب.

وفي الانتخابات الاتحادية العام 2009، حصل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي على أكبر حصة من الأصوات، ولقد كانت ميركل قادرة على تشكيل حكومة ائتلافية بدعم من الحزب الديمقراطي الحر.

وفي الانتخابات الاتحادية العام 2013، فاز حزب ميركل بشكل ساحق بنسبة 41.5٪ من الأصوات وشكل الائتلاف الحكومي الثاني الكبير مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بعد أن فقد الحزب الديمقراطي الحر كل تمثيله في البوندستاغ.

وفي 20 نوفمبر العام 2016، أعلنت ميركل أنها ستسعى لإعادة انتخابها لولاية رابعة و أخيرة.