لولعه بالألعاب النارية.. السجن لمدرس في ألمانيا نفَّذ سلسلة تفجيرات

المصدر: د ب أ

قضت محكمة الاسئناف في العاصمة الألمانية برلين، اليوم، بسجن مدرس ثلاث سنوات وعشرة شهور لإدانته بتنفيذ سلسلة تفجيرات بقنابل أنبوبية في منطقة برلين-شونيبرغ.

واعتبرت المحكمة المتهم (30 عاماً) مذنباً في وقائع إحداث انفجارات بمواد متفجرة وإحداث إصابات بدنية خطرة، ومحاولة تنفيذ تفجيرات بمواد متفجرة في ست وقائع، إضافة إلى التعامل مع مواد خطرة قابلة للانفجار.

وأضاف رئيس المحكمة أنه كان واضحاً للرجل، الذي تحدث عن ولعه بالألعاب النارية، خطورة أفعاله.

وحسب التحقيقات، فإن المدرس المعترف كان قد أشعل ثماني عبوات ناسفة بدائية الصنع في الفترة بين ديسمبر 2020 حتى مطلع فبراير الماضي.

كان الرجل ألقى قنابل أنبوبية من نافذة منزله في منطقة برلين-شونيبرغ، كما فجَّر قنابل أخرى في الفناء الداخلي للمنزل.

وتسببت إحدى العبوات الناسفة، التي ثبَّتها المتهم على لافتة مرورية، في إحداث إصابات طفيفة لأحد المارة.

وكانت الشرطة قد ضبطت عند إلقاء القبض على المتهم عبوات ناسفة وأجهزة حارقة أخرى في مسكنه وفي دراجة بخارية.

وبرَّر المتهم أفعاله بحب الألعاب النارية وأنه لم يكن ينوي إيذاء الناس.

وطالب الادعاء بسجن المتهم أربع سنوات، فيما طالب الدفاع بإصدار حكم على المتهم مع إيقاف التنفيذ، ولا يعتبر الحكم ساري المفعول بعد.