33 متهما بقضية اغتصاب فتاة قاصر لمدة 9 أشهر في الهند

المصدر: د ب أ

قال مسؤولو الشرطة الهندية اليوم الجمعة إنه يجري التحقيق في قضية تتعلق بجريمة اغتصاب الجماعي لفتاة تبلغ من العمر 15 عاما، على مدار تسعة أشهر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الفتاة حددت 33 مشتبهاً بهم في الاعتداءات الجنسية المزعومة التي أحدثت حالة من الصدمة والغضب في الهند.

وقال ضابط الشرطة داتاترايا كارلي في تصريحات للصحفيين إنه تم القبض على 28 شخصا، بينهم اثنان من الأحداث، في مدينة ثين بالقرب من مومباي، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق خاص للتحقيق في الجريمة التي بدأت في يناير الماضي.

وأضاف كارلي قائلا إن الشرطة سجلت القضية أمس الخميس بعد أن أخبرت الفتاة أحد أقاربها عن الواقعة أمس الأول الأربعاء.

وأوضح كارلي أن محنة الفتاة بدأت حينما قام شريكها باغتصابها وتصويرها، ثم قام وأصدقاؤه لاحقا، بحسب ما تردد، باستخدام التسجيل المصور لابتزازها وإجبارها على ممارسة الجنس معهم جميعا.

وأضاف كارلي أن عمليات الاغتصاب الجماعي وقعت في مناطق مختلفة بالمدينة، من بينها دومبفيلي وبادلابور ومرباد ورابالي.

ورغم تغليظ القوانين المتعلقة بالاعتداء الجنسي منذ جريمة الاغتصاب الجماعي لامرأة شابة داخل حافلة متحركة، مما أدى إلى وفاتها في عام 2012، هناك الكثير من التقارير عن وقوع مثل هذه الجرائم في أنحاء البلاد.

وتشير بيانات الحكومة الهندية إلى أنه تم الإبلاغ عن 28 ألفا و 46 حالة اغتصاب في الهند في عام 2020، في حين يقول نشطاء إن هناك الكثير من حوادث الاغتصاب التي لا يتم الإبلاغ عنها.