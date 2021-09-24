خروج كرة عملاقة عن السيطرة في الصين.. فيديو

المصدر: البيان

خرجت كرة عملاقة عن السيطرة في مقاطعة خنان الصينية خلال فعاليات مهرجان منتصف الخريف، والمعروف أيضا باسم مهرجان القمر.

ويظهر مقطع الفيديو شابان يلحقان كرة عملاقة تدحرجت في الشوارع لتصدم المارة والمركبات، من غير تسجيل إصابات تذكر.

يعقد مهرجان منتصف الخريف، في اليوم الخامس عشر من الشهر الثامن في التقويم الصيني، الذي يكون عادة في أواخر شهر سبتمبر أو أوائل شهر أكتوبر في التقويم الغريغوري. وهو التاريخ الذي يقابل الاعتدال الخريفي في التقويم الشمسي؛ أي عندما يكون القمر في أكمل صوره ومستديرا.

الأطعمة التقليدية لهذا المهرجان هي كعكة القمر التي توجد منها الكثير من الأنواع.