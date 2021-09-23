فرنسا تصدر 3 أحكام بالسجن على «كارلوس الثعلب»

المصدر: رويترز

أعلن مكتب المدعي العام في باريس أن حكماً ثالثاً بسجن كارلوس الثعلب مدى الحياة تأكد اليوم، بعد إدانته في هجوم شنَّه بقنبلة يدوية على متجر في باريس عام 1974.

وشنَّ كارلوس الثعلب هجمات في أنحاء العالم في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين.

وفي عام 2017، أدين كارلوس في هجوم بقنبلة يدوية في 1974 على متاجر دراجستور بوبليسيس في الشانزليزيه بباريس، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 36.

ويقضي كارلوس، واسمه الحقيقي إيليتش راميريز سانشيز ومن مواليد فنزويلا وعمره الآن 71 عاماً، بالفعل فترتين أخريين بالسجن مدى الحياة بعد خسارته الاستئناف فيهما.