تغريم رجل زور نتيجة فحص كورونا ليتهرب من الذهاب إلى العمل

المصدر: د ب أ

ذكرت وسائل إعلام فيتنامية اليوم الثلاثاء أنه تم تغريم رجل /41 عاما/ في وسط فيتنام 327 دولارا لتزويره اختبارا إيجابيا لكوفيد-19 حتى يتمكن من تجنب الذهاب إلى العمل.

وذكرت الشرطة فى مقاطعة داك نونج فى منطقة المرتفعات الوسطى الفيتنامية يوم الأحد أنه تم تغريم الرجل، الذى لم يكشف عن اسمه، لنشره معلومات كاذبة.

وأثارت نتيجة اختباره "الإيجابية" القلق بين مسؤولي الصحة المحليين، إلا أن الاختبارات اللاحقة للرجل أسفرت عن نتائج سلبية.

وخلص التحقيق إلى أن الرجل الذي يعمل فى شركة اتصالات محلية طلب منه اجراء اختبارات روتينية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، غير أنه بعد أن تلقى اختبارا سلبيا، قام بتزوير النتيجة إلى إيجابية لتجنب العودة الى العمل.

وفي فيتنام، قد يغرم المسؤولون المحليون الأشخاص الذين يتم ضبطهم وهم ينشرون معلومات مضللة عن الجائحة، كما يمكن أن يتم سجن الأشخاص الذين يتم ضبطهم وهم ينشرون كوفيد 19.

وفي 6 سبتمبر، حكمت محكمة في فيتنام على رجل بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة نشر فيروس كورونا.

ومنذ بداية الجائحة، سجلت فيتنام أكثر من 680 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 17 الف حالة وفاة.