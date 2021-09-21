معزة تخلّص دجاجة من مخالب صقر.. فيديو

المصدر: البيان

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعزة تنقذ إحدى دجاجات مزرعتها من هجوم صقر جارح.

والتقطت كاميرا المراقبة المثبتة في أحد جوانب المزرعة صورا للصقر وهو يهاجم الدجاجة، فأسرعت المعزة لمهاجمة الصقر لمنعه من التحليق بها، فما كان من الصقر إلا أن ابتعد عن فريسته محلقا بعيدا عن المزرعة.

وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال عديدة من قبل المغردين.

ولم يذكر الفيديو مكان الحادثة ولا زمانها.