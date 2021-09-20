مسلسل "تيد لاسو" يفوز باثنتين من جوائز إيمي التلفزيونية

المصدر: رويترز

فاز البريطانيان هانا وادنجهام وبريت جولدستاين بجائزتي أفضل ممثلة مساعدة وممثل مساعد في عمل كوميدي عن دورهما في مسلسل (تيد لاسو) ضمن جوائز إيمي التلفزيونية.

وفازت هانا وجودلستاين بجائزتيهما عن دورهما كمالكة نادي ونجم سابق في فريق كرة قدم بريطاني متعثر.

كما فازت جوليان نيكلسون وإيفان بيترز بجائزة إيمي لأفضل ممثلة مساعدة وممثل مساعد عن دوريهما في مسلسل (مير اوف ايست تاون) الذي يدور حول جريمة قتل في بلدة صغيرة في فيلادلفيا.

وبسبب سلالة دلتا سريع الانتشار من فيروس كورونا اضطر منظمو حفل توزيع جوائز إيمي لإقامته في خيمة في الهواء الطلق بوسط مدينة لوس انجليس كما قلصوا قائمة المدعوين وتعين على الحضور الحصول على تطعيم ضد كوفيد-19 والخضوع لاختبارات للكشف عن الإصابة بالمرض.

ويختار أعضاء أكاديمية التلفزيون الفائزين بجوائز إيمي ومن المعروف أنها تشهد مفاجآت.