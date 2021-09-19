ألمانيا تحقق في واقعة العثور على جثة امرأة

المصدر: د ب أ

أعلن متحدث باسم الادعاء العام الألماني في مدينة دورتموند، اليوم، عن فتح باب التحقيقات في واقعة العثور على جثة امرأة في منطقة خضراء بمدينة هام بولاية شمال الراين ويستفاليا غربي البلاد.

وأوضح المتحدث أن القتيلة تبلغ من العمر 25 عاماً، وقد عثر أحد المارة صباح اليوم على جثتها التي كان جزء منها عارياً في المنطقة القريبة من المحكمة الإقليمية العليا.

ومن المنتظر أن يتم تشريح جثة المرأة في وقت لاحق اليوم.

وقالت جهات التحقيق إنها لا تستطيع أن تدلي بمزيد من التفاصيل عن الواقعة بعد.