كعكة عمرها 79عاما تثير حيرة علماء الآثار في شمال ألمانيا

المصدر: د ب أ

تثير كعكة اكتشفت مؤخرا في مدينة لوبيك شمالي ألمانيا حيرة علماء الأثار في ألمانيا.

وتم العثور على كعكة عمرها 79 عاما في أبريل الماضي خلال أعمال التنقيب في البلدة القديمة في لوبيك، ولم تصمد الكعكة طوال هذه الفترة الزمنية فحسب بل أيضا امام قصف المدينة في عام 1942 وما تلاه من حريق دون أن تتضرر إلى حد كبير.

وقال مانفريد شنايدر، رئيس قسم الآثار في لوبيك إنه يجرى حاليا تنظيف الكعكة من الأوساخ والسخام بواسطة خبير ترميم، وبعد ذلك سيجري حفظ القطعة المخبوزة.

ويعتبر الاكتشاف ذو قيمة نادرة على الصعيد الوطني، حيث لا توجد حتى الآن اكتشافات مماثلة في كل من هامبورج ودرسدن، اللتين دمرتهما قنابل خلال الحرب العالمية الثانية، وفقًا للخبراء.