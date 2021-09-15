انطلاق أول رحلة فضائية بطاقم من المدنيين

المصدر: رويترز

تنطلق، اليوم، أحدث رحلة من رحلات الأثرياء الشغوفين بالفضاء.

ويشارك في الرحلة ثلاثة من المواطنين الأقل ثراء على متن سفينة تابعة لشركة "سبيس إكس"، على أمل أن تصبح أول رحلة تصل إلى المدار حول الأرض بطاقم من المدنيين بالكامل.

وتتألف المجموعة من أربعة من هواة السفر إلى الفضاء، بقيادة الأمريكي جاريد إيزاكمان، مؤسس شركة التجارة الإلكترونية "شفت فور بيتمنس"، ورئيسها التنفيذي، في الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، من مركز كنيدي الفضائي في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.

وقال بنجي ريد، كبير مديري رحلات الفضاء المأهولة في "سبيس إكس"، للصحفيين في كيب كنافيرال: "كل شيء يبدو على ما يرام"، وذلك غداة الاختبار النهائي لتشغيل محركات الصواريخ في وضع الثبات صباح أمس.

وأضاف ريد: "توقعات الأحوال الجوية ملائمة في الوقت الراهن" للانطلاق في الموعد المحدد.

ومن المتوقع أن تستمر الرحلة، التي لا يشارك فيها رواد فضاء محترفون مع زبائن سبيس إكس الذين يدفعون مقابلاً مادياً للقيام بالرحلات، نحو ثلاثة أيام من الإقلاع إلى لحظة العودة في المحيط الأطلسي.

وتُجرى الرحلة على متن كبسولة من نوع "كرو دراجون" التابعة لسبيس إكس ذات اللون الأبيض اللامع.

ووُضعت الكبسولة، التي أُطلق عليها اسم "ريزيليانس"، على رأس صاروخ من طراز "فالكون 9" القابل لإعادة الاستخدام، وزُودت بقبة خاصة للمراقبة في مكان فتحة الالتحام المعتادة.

وقدَّم إيزاكمان، البالغ من العمر 38 عاماً، وهو المتبرع للرحلة، مبلغاً ضخماً لم يتم الكشف عنه، ولكن يفترض أنه كبير لإيلون ماسك رفيقه على قائمة المليارديرات ومالك سبيس إكس كي يقوم بالرحلة مع زملائه الثلاثة في الطاقم.

وحددت مجلة تايم ثمن التذكرة لجميع المقاعد الأربعة بمبلغ 200 مليون دولار.