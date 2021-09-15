استقالة وزير بعد تهديد سجينين ودعوة أصدقائه إلى السجن ليريهم المشنقة

المصدر: د ب أ

أعلن مسؤولون في سريلانكا اليوم الأربعاء أن وزير السجون استقال بعد أن تحمل مسؤولية سلوكه غير اللائق في سجنين يخضعان لحراسة مشددة.

وتم اتهام الوزير لوهان راتوات بتهديد اثنين من متمردي التاميل السابقين بالسلاح في سجن في أنورادابورا على بعد 180 كيلومترا شمال شرق العاصمة كولومبو يوم الأحد.

وكان السجينان في السابق من عناصر حركة نمور تحرير تاميل إيلام. ويقضي الرجلان عقوبة سجن بعد إدانتهما بالتورط في الحرب الأهلية التي استمرت 26 عاما وانتهت في عام 2009.

وهددهما الوزير قائلا: "نحن من نقرر موعد إطلاق سراحكما"، بحسب ما قاله نزلاء آخرون.

وفى حادث آخر، اقتحم الوزير سجنا في كولومبو مع أصدقاء له لأنه أراد أن يريهم المشنقة التي كان يتم شنق وإعدام السجناء بها قبل عام 1976. ولم تعد المشنقة تستخدم.

وقال مكتب الرئيس السريلانكي إن راتوات قدم استقالته.