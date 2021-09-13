"شانج- شي وأسطورة الخواتم العشرة" يحتفظ بصدارة إيرادات السينما بأمريكا

المصدر: رويترز

تصدر فيلم المغامرات والحركة ( شانج-شي آند ذا ليجيند أوف ذا تن رينجز)"شانج- شي وأسطورة الخواتم العشرة" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التواليK محققا إيرادات بلغت 35.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة سيمو ليو وأوكوافينا وفالا تشين وتوني لونج ومن إخراج ديستين كريتون.

وجاء فيلم الإثارة الكوميدي (فري جاي) "شاب حر" في المركز الثاني بإيرادات بلغت 5.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة ريان رينولدز وجودي كومر وجو كيري وتايكا وايتيتي وإخراج شون ليفي.

وجاء فيلم الرعب الجديد (مليجننت)"خبيث" في المركز الثالث مسجلا 5.6 مليون دولار.

والفيلم بطولة أنابيل واليس و مادلين هاسسون وجورج يونج ومن إخراج جيمس وان.

واحتل فيلم الرعب (كاندي مان)"رجل الحلوى" المركز الرابع مسجلا 4.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة يحيى عبد المتين وتيونا باريس وناثان ستيورات جاريت وفانيسا وليامز ومن إخراج نيا داكوستا.

واحتل فيلم المغامرات (جانجل كروز) "رحلة الغابة" المركز الخامس مسجلا 2.4 مليون دولار.

والفيلم بطولة دوين جونسون وإدجار راميرز وجيسي بليمنز وجاك وايتهول ومن إخراج جومي كوليت سيرا.