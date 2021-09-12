القبض على مروِّج مخدرات في السعودية بحوزته 48 كيلوغراماً من الحشيش

المصدر: واس

ألقت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية على مروِّج مخدرات بحوزته 48 كيلوغراماً من الحشيش.

وأوضح العقيد أحمد الطويان، مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية السعودية لشؤون الأفواج الأمنية، بأن دوريات الأفواج الأمنية تمكنت من القبض على المتهم في بمنطقة عسير.

وذكر أن المتهم سعودي في العقد الخامس من العمر، مشيراً إلى أنه أخفى المخدرات داخل تجاويف سرية في مركبته.

وأكد أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالة القضية إلى جهة الاختصاص.