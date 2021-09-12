يطعن 4 نساء وطفلاً بمنتجع في إيطاليا

المصدر: رويترز

قبضت الشرطة الإيطالية على طالب لجوء بعد أن طعن أربع نساء وطفلاً عمره ستة أعوام في بلدة ريميني السياحية مساء أمس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وذكرت الوكالة أن المحققين يستبعدون حالياً أن يكون الإرهاب هو الدافع وراء هذه الجريمة.

ووصفت وزيرة الداخلية، لوسيانا لامورجيس، الحادث بأنه «خطر للغاية».

وقالت، في بيان، إنها ستكون في ريميني يوم الاثنين لحضور اجتماع أمني.

وأوضحت تقارير إعلامية إيطالية أن الرجل أصاب امرأتين مراقبتين للتذاكر في حافلة بسكين، ثم لاذ بالفرار، ليطعن بعد ذلك ثلاثة أشخاص آخرين بينهم الطفل.

والمتهم، البالغ من العمر 26 عاماً، موجود في إيطاليا منذ بضعة أشهر، وتقدم بطلب للحصول على وضع لاجئ.

وكان في أوروبا منذ عام 2015، وتقدم بالفعل بطلب للحصول على صفة لاجئ في الدنمارك والسويد وألمانيا وهولندا.