كهل تونسي يضرم النار في جسده

المصدر: د ب أ

أضرم كهل تونسي النار بجسده وسط العاصمة اليوم، ما أحدث حالة من الهلع والفوضى.

وقال شهود إن الرجل أقدم على إشعال النيران في جسده وسط الشارع الذي يضم مقر وزارة الداخلية، وعلى مقربة من دورية أمنية كانت ترابط على بعد أمتار.

وتناقل شهود صور الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، وقد نالت النيران من جسده، بينما أحاطت به قوات الأمن في محاولة لنجدته.

ونُقل الضحية، الذي ظل واقفاً أمام صدمة الجميع، إلى المستشفى، فيما لم تتضح على الفور أسباب إقدامه على إضرام النيران في جسده.