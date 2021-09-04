حريق بكنيسة في أوكرانيا يلتهم آلة موسيقية بـ1.5 مليون يورو

المصدر: د ب أ

تسبب حريق اندلع في كنيسة كاثوليكية في العاصمة الأوكرانية كييف في إحداث خسائر مادية كبيرة.

وكتب وزير الثقافة الأوكراني، أوليكسندر تكاتشينكو، في قناة «تليغرام» الإخبارية، اليوم، أن الحريق أتى أيضاً على «آلة أورغن فريدة من نوعها»، وذكرت تقارير إعلامية أن قيمة هذه الآلة تصل إلى 1.5 مليون يورو.

وأظهرت صور بعد اندلاع الحريق، مساء أمس، صعود عمود دخان كبير فوق كنيسة القديس نيكولاس.

وتفحمت أجزاء من القاعة الداخلية في الكنيسة، كما سقطت إحدى الثريات على الأرض.

وترجّح السلطات أن سبب الحريق ماس كهربائي في آلة الأورغن .

يُذكر أن الكنيسة يجري استخدامها صالة حفلات وطنية لموسيقى الأورغن، إضافة إلى الخدمات الكنسية.