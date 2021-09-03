القبض على شخصين في السعودية تباهيا بذبح كائن فطري

المصدر: واس

قبضت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية على شخصين تباهيا بذبح كائن فطري.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة مهد الذهب، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، تمكّنت من تحديد هوية وضبط شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتباهيان بتصوير كائن فطري (وعل) بعد قيامهما بذبحه وتوثيق ذلك ونشره.

ولفت القحطاني إلى أن المتهمين هما سعوديان في العقد الرابع من العمر، مؤكداً أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالة القضية إلى دائرة النيابة العامة.

وذكر أن عقوبة صيد الوعل هي غرامة تبلغ 60 ألف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.