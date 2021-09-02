منع مركبة «فيرجين غالاكتيك» الفضائية من التحليق

المصدر: رويترز

منعت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية، اليوم، شركة فيرجن جلاكتيك القابضة للسفر في الفضاء من تسيير رحلات على متن (سبيس-شيب2) إلى حين ورود التقرير النهائي للتحقيق في حادث أثناء رحلتها في يوليو، والتأكد من أن المشكلات لا تؤثر في السلامة العامة.

وأكدت الإدارة، أمس، أنها تحقق في انحراف بمسار الهبوط في الرحلة التي قام بها الملياردير ريتشارد برانسون للفضاء في يوليو.

وقالت الإدارة المعنية بحماية السلامة العامة خلال رحلات النقل الفضائية التجارية: «يجب ألا تعود فيرجن جلاكتيك إلى تسيير الرحلات على متن سبيس-شيب2 إلى حين إقرار الإدارة للتقرير النهائي بعد التحقيق في الحادثة، وأن تقرر أن المشكلات المتعلقة به لا تؤثر في السلامة العامة».