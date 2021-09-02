"يوتيوبر" صغير يدعو بوتين إلى الاشتراك في قناته.. فكيف ردّ الأخير؟

المصدر: البيان

دعا طفل روسي، يذيع برنامجا خاصا به عبر الإنترنت، في حوار طريف، الرئيس فلاديمير بوتين إلى الاشتراك في قناته على منصة "يوتيوب".

وأوضح الطفل، خلال لقاء عقده بوتين أمس الأربعاء مع طلاب مدارس بمناسبة انطلاق السنة الدراسة الجديدة، أن برنامجه الذي نشرت أول حلقة منه على قناته في "يوتيوب" يختص في حماية بحيرة بايكال التي تواجه تحديات بيئية ملموسة، وفق "روسيا اليوم..

ودعا الطفل بوتين إلى الاشتراك في قناته و"المساعدة في تنظيف اللؤلؤة العظيمة لكوكبنا"، وتعهد الرئيس بفعل ذلك، مشيراً إلى أن الحكومة تخصص أموالا لحماية بايكال.