مخدر قاتل في الكونغو مصنوع من تلوث عوادم السيارات

المصدر: د ب أ

قبضت الشرطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية على أكثر من مئة شخص بناء على مزاعم ببيع واستخدام مخدر جديد.

وأكد مدير الشرطة، سيلفانو كاسونجو، اليوم، أن العقار الجديد المسمى «بومب» (القنبلة) مصنوع من مزيج من السخام من عوادم السيارات وأدوية تباع بدون وصفة طبية.

وأضاف كاسونجو أنه تم القبض على ما إجماليه 60 مستهلكاً و47 بائعاً ومثلوا أمام حاكم كينشاسا أمس. وتردد أن ثلاثة تونسيين بين هؤلاء الذين تم القبض عليهم.

ويقال إن المخدر رخيص نسبياً. وحذرت الحكومة الأسبوع الماضي من أنه شديد السمية وخطر على المخ وله عواقب مدمرة.