انتشال قنبلة ترجع للحرب العالمية الثانية من القنال الإنجليزي

المصدر: د ب أ

تم إبطال مفعول قنبلة ضخمة كان أسقطها سلاح الجو الألماني خلال حقبة الحرب العالمية الثانية، في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المستمرة، وتم سحبها من القنال الإنجليزي بواسطة شباك قارب صيد.

وقالت مديرية البحرية الفرنسية، اليوم، إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أبطلت مفعول القنبلة، التي كانت قوتها التفجيرية 825 كيلوغراماً من مادة «تي إن تي».

وجاء إبطال مفعول القنبلة في إطار عملية للناتو لإزالة ذخائر الحرب العالمية الثانية يقوم بها في القناة الإنجليزية وبحر الشمال منذ أكثر من 20 عاماً.

وتم تفكيك قنبلتين ألمانيتين أخريين بقوة تفجيرية إجمالية تبلغ قرابة 1.7 طن من مادة «تي إن تي» في القنال الإنجليزي، في الأيام القليلة الماضية.