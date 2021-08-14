العثور على عدد من الجثث بعد سقوط مروحية في بحيرة بأقصى شرق روسيا

المصدر: د ب أ

أعلنت السلطات الروسية اليوم السبت أنه جرى العثور على عدد من الجثث ضمن حطام طائرة عمودية تحطمت إثر حادث وقع في شبه جزيرة كماشاتكا، بأقصى شرق البلاد.

وأوضحت السلطات أنه جرى اكتشاف الجثث على عمق حوالي 110 مترات، باستخدام تكنولوجيا خاصة، ولكنها لم تفصح عن عدد الجثث التي عثر عليها.

وكان هناك ثمانية أشخاص في عداد المفقودين، عقب سقوط مروحية على متنها 13 راكبا، وطاقما من ثلاثة أفراد في بحيرة بمحمية كرونوتسكي الطبيعية خلال رحلة سياحية لمشاهدة معالم الطبيعة، أمس الأول الخميس.

وليس هناك ثمة أمل في العثور على أحياء.

وتمكن ثمانية أشخاص من السباحة حتى بلغوا الشاطئ، أو نقلتهم فرق الإنقاذ إلى موقع آمن عقب الحادث. وجرى العثور على حطام المروحية في قاع البحيرة أمس الجمعة، حيث كانت درجة الحرارة بها خمس درجات مئوية.ولم يتم بعد تحديد سبب الحادث على نحو دقيق.

وترددت تقارير مفادها أن الضباب كان كثيفا فوق مياه البحيرة وقت وقوع الحادث، وأوضحت الشركة القائمة على تشغيل الطائرة أن المروحية خضعت لعمليات الصيانة الدورية.