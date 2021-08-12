إنقاذ 8 وفقدان 8 بعد تحطم مروحية أقصى شرق روسيا

المصدر: د ب أ

أفادت مصادر في هيئات الطوارئ الروسية بأنه تم إنقاذ ثمانية أشخاص من أصل 16 شخصا كانوا على متن مروحية تحطمت في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا اليوم الخميس.

ووفقا لوزارة الطوارئ الروسية، فإن المروحية، وهي من طراز مي-8، كانت تقل 13 سائحا إلى جانب طاقم من ثلاثة أفراد، عندما تحطمت صباح اليوم في منطقة محمية "كرونوتسكي" وسقطت في بحيرة وغرقت.

وذكر موقع قناة "آر تي عربية" أنه جرى نقل الناجين الثمانية إلى مستشفى في مدينة بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، فيما لا تزال أعمال الإغاثة في المنطقة مستمرة.

ولم يتم العثور على جثث المفقودين حتى الآن إذ يصعب على رجال الإنقاذ الوصول إلى هيكل المروحية الواقعة في البحيرة على عمق قد يبلغ 100 متر.

وترجح السلطات أن يكون إما تعطل المحرك أو خطأ الطيار في ظروف الضباب الكثيف في المنطقة وراء الحادث.