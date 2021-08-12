بعد أن ولدت بوزن تفاحة.. أصغر رضيعة في العالم تغادر المستشفى

المصدر: البيان

بعد ولادتها بوزن 212 غراما فقط، وهو الوزن المسجل الأقل عالميا، بمستشفى جامعة سنغافورة الوطنية العام الماضي، غادرت الرضيعة قوه يوشوان الشهر الماضي المستشفى عائدة إلى بيت والديها.

ووفقا لتقرير "صحيفة ديلي ميرر" البريطانية في 9 أغسطس الجاري، فقد خضعت الرضيعة إلى 13 شهرا من العلاج داخل المستشفى، بعد أن ولدت بوزن تفاحة وبطول 23 سم فقط.

وبفضل الرعاية الصحية التي قدمت لها داخل المستشفى، تحسنت الحالة البدنية للرضيعة بشكل جيد، وغادرت المستشفى بوزن 6.3 كلغ.

ووفقًا للتقارير، فقد تم تشخيص إصابة والدتها بمقدمات مرض الارتعاج عندما كانت حاملاً بها، وكان عليها الخضوع لعملية قيصرية قبل 4 أشهر من موعد الولادة.

وولدت قوه بجسم هزيل جدا، وفي حالة بدنية نادرة بين المواليد الجدد، حيث ولدت بفخذين بسماكة إصبع إنسان بالغ، كما لم تنمو رئتاها بشكل مكتمل، ما استوجب استخدام جهاز التنفس الصناعي للحفاظ على حياتها.

وحتى الأطباء اعتقدوا بأن فرص نجاتها محدودة جدا، لكن بعد جولات متعددة من العلاج والرعاية من طرف الطاقم الطبي، نجت قوه يوشوان من الموت أخيرا وغادرت المستشفى في الشهر الماضي.

وبسبب مرض الرئة المزمن، ستواصل قوه يوشوان البالغة من العمر 14 شهرًا الآن، الاعتماد على جهاز تنفس صناعي لتوفير الأكسجين، لكن الأطباء قالوا بأن حالتها ستتحسن بشكل أفضل في المستقبل.